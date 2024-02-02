В КНР казнили сожителей, убивших детей от первого брака

В Китае казнили сожителей за убийство двух детей мужчины от первого брака. По просьбе новой возлюбленной китаец выбросил сына и дочь с 15 этажа.

Будущие влюбленные встретились, когда Чжан еще был женат. У него была полная семья: жена, двухлетняя дочь и годовалый сын. Новая подруга видела в детях угрозу совместному счастью и настаивала, чтобы Чжан ушел из семьи. Мужчина согласился, но во время подготовки к свадьбе невеста потребовала, чтобы он убил детей.

Женщина угрожала бросить жениха и объясняла, что пока дети живы, семейного счастья молодым не видать. В ноябре 2020 года дети играли у окна в квартире Чжана, и он решился: вытолкнул обоих на улицу. Дети погибли.

Происшествие вызвало бурю возмущения в обществе, которую немного успокоил смертный приговор для пары, вынесенный в декабре 2021 года. Осужденные исчерпали поводы для обжалования, и 31 января 2024 года обоим сделали смертельную инъекцию, передает CNN.

Чунцин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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