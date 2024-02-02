На границе РФ в Забайкалье задержали контейнеры с формой ВСУ

Сотрудники Читинской таможни обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» восемь контейнеров с военной формой вооруженных сил Украины. Груз был задекларирован как спортивная и рабочая одежда и шел транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

По его словам, при досмотре контейнеры просветили, в итоге выяснилось, что в них была одежда не той плотности и других параметров, нежели спортивная. В связи с этим сотрудники таможни решили проверить содержимое контейнеров. Был вскрыт один контейнер – в нем оказались «баулы с адресами на Украину», рассказал Игнатьев. «В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Всего таможенники задержали восемь контейнеров. Досмотр их содержимого продолжается.

Начальник таможни добавил, что баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку.

«ФСБ уже работает по полной программе, указал он. – Зеленая форма, как положено, – воинское обмундирование. На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это [военная форма]».

Игнатьев также уточнил, что на полный досмотр потребуется примерно неделя. Уголовное дело еще не возбуждено.

Чита, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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