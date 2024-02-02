Грузовик снес пешеходный мост в Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области грузовик снес надземный пешеходный мост. Движение для автомобилей на данном участке временно ограничено. Об этом сообщает Росавтодор.

Авария произошла на 39-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов у поворота на поселок Нижегородец.

«Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», – говорится в сообщении.

Движение транспорта временно ограничили. «Сроки восстановления сооружения будут определены позднее. Для пешеходов организуют временный наземный переход», – добавили в ведомстве.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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