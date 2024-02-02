Молодую учительницу из Ленобласти задержали за совращение четвероклассника

В Ленинградской области 25-летняя учительница начальных классов попала под уголовное преследование за сексуальное домогательство к 11-летнему ученику. Педагог задержана, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). «Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия», – цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

Задержанная работает учителем в средней школе в поселке Токсово Всеволжского района. По данным издания 78.ru и телеграм-канала Mash, педагог оставляла мальчика после уроков в кабинете, где гладила его и целовала, давала трогать свое тело, а после в переписке обменивалась со школьником эротическими фотографиями.

Родители ребенка узнали об отношениях их сына с учительницей, увидев их интимную переписку, и обратились в полицию.

Mash пишет, что учительница домогалась четвероклассника с ноября 2023 года.

В свою очередь, телеграм-канал 112 сообщает, что педагог решила начать «роман» с учеником, потому что он якобы оказывал ей знаки внимания, делал комплименты и недвусмысленные намеки. В ходе допроса учительница не стала отпираться и заявила, что влюбилась в мальчика, а он любит ее.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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