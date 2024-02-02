В Петербурге подросток загорелся, когда пек блины

Школьник загорелся во время приготовления блинов в Санкт-Петербурге. Подростка отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.
ЧП случилось днем 1 февраля в Колпино. 14-летний подросток в гостях у друга решил показать кулинарные навыки и испечь блины. Во время приготовления на нем вдруг загорелась футболка.
Подросток получил термический ожог груди и живота II степени. Пострадали около 6% площади тела. Мальчик находился в состоянии средней степени тяжести, передает Piter.tv.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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