В Пермском крае произошел крупный пожар в колонии строгого режима

В Соликамске Пермского края произошел пожар на территории мужской исправительной колонии строгого режима №9. Сейчас возгорание ликвидировано.

По информации пресс-службы краевого МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:12. Огонь вспыхнул в производственном цеху. На момент прибытия пожарных был задымлен второй этаж здания, также огнеборцы обнаружили скрытые очаги пламени на чердаке.

Площадь пожара составила на 1200 кв. м. В 14:50 возгорание локализовали, а в 15:14 потушили. В борьбе с огнем были задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. В МЧС отметили, что на момент возникновения пожара никаких производственных работ в цехе не велось.

Соликамск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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