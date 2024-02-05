В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Кемеровской области в понедельник, 5 февраля, сообщило, что в Беловском муниципальном округе Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку.

В сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК РФ по региону, в частности, говорится: «Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, накануне в поселке Старобачаты 44-летняя женщина взяла с собой знакомую 4-летнюю девочку в один из частных домов, за которым она приглядывала в отсутствие хозяев».

«Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы кавказская овчарка, приоткрыла его дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, причинив ей раны. Женщина отнесла девочку домой, где прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина допрошена. Назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти девочки», – сообщили также в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Кемерово, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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