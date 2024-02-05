Вертолет МЧС потерпел крушение и ушел под лед Онежского озера

В Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России. Предположительно, машина ушла под лед вместе с экипажем.

Вертолет выполнял тренировочный полет. Как сообщили в региональном управлении МЧС, воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.

Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе села Деревянное и обнаружили обломки в 11 километрах от берега. Глубина в этом месте достигает 50 метров.

«Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров», – добавили в ведомстве. Для подводных работ спасатели будут использовать аппарат «Фалькон», который способен погрузиться на глубину до 300 метров.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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