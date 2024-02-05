В Забайкалье при строительстве детских садов похитили 47 млн рублей

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств. При строительстве детских садов было израсходовано на иные цели 47 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В 2022-2023 годах в качестве капитального гранта были перечислены бюджетные средства на сумму около 1,4 млрд рублей в адрес двух компаний, принявших на себя обязательства по строительству детских садов.

«Срок строительства истек в декабре 2023 года, однако до настоящего времени возведение детских садов в городе Чита находится на начальном этапе, а строительно-монтажные работы на объектах образования в городе Борзя и селе Акша фактически не начаты», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверка показала, что полученные для строительства детских садов в селе Акша и городе Борзя средства капитального гранта на сумму свыше 47 млн рублей выведены с казначейских счетов концессионеров и израсходованы на иные цели.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Чита, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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