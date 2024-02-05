Под Красноярском поезд насмерть сбил мужчину

В Красноярском крае мужчина погиб на железной дороге, его сбил грузовой поезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на станции Заозерной. Предположительно, нетрезвый мужчина проехал свою остановку и вышел на следующей. Он ходил по краю платформы и в какой-то момент оказался на путях.

Машинист грузового состава попытался экстренно затормозить, но дистанции не хватило. От удара нарушитель отлетел на платформу и скончался на месте.

Сотрудники красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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