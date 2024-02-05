В столице Пенсильвании арестовано около 200 пропалестинских активистов

На ступенях Ротонды Капитолия в столице штата Пенсильвания, городе Гаррисберг, полиция арестовала около 200 человек, протестовавших против инвестиций правительства штата в Израиль, – сообщают местные СМИ.
Представители организации «Палестинская коалиция Филадельфии», «Совет Пенсильвании по американо-исламским отношениям», а также представители сообщества «Еврейский голос за мир», заявили, что «протест направлен против инвестиций Министерства финансов штата Пенсильвания в облигации Израиля».
«Государство должно реинвестировать налоговые доходы в здравоохранение, жилье, школы и климат», – заявили организаторы протеста во время задержаний.
«Протестующие, с надписью на футболках «Откажитесь от геноцида», аплодировали и скандировали «Свободу Палестине», – сообщают СМИ.
Гаррисберг, Иван Бабурин
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