В столице Пенсильвании арестовано около 200 пропалестинских активистов

На ступенях Ротонды Капитолия в столице штата Пенсильвания, городе Гаррисберг, полиция арестовала около 200 человек, протестовавших против инвестиций правительства штата в Израиль, – сообщают местные СМИ.

Представители организации «Палестинская коалиция Филадельфии», «Совет Пенсильвании по американо-исламским отношениям», а также представители сообщества «Еврейский голос за мир», заявили, что «протест направлен против инвестиций Министерства финансов штата Пенсильвания в облигации Израиля».

«Государство должно реинвестировать налоговые доходы в здравоохранение, жилье, школы и климат», – заявили организаторы протеста во время задержаний.

«Протестующие, с надписью на футболках «Откажитесь от геноцида», аплодировали и скандировали «Свободу Палестине», – сообщают СМИ.

Гаррисберг, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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