Самолет с российскими фигуристами выкатился за пределы ВПП в Мордовии

Sukhoi Superjet с российскими фигуристами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске. По предварительным данным, никто не пострадал.

Самолет совершал рейс из Москвы, во время приземления в Саранске лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в сугроб. На борту было 93 человека – шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Покинуть самолет людям удалось не сразу, так как спецтехника должна была расчистить дорогу.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», причиной инцидента стало «несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам». В этот день в столице Мордовии прошел сильный снегопад.

Этим рейсом в Саранск летели спортсмены и тренеры на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Предварительно, никто не пострадал.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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