В Сочи в пункте быстрого питания взорвался газ, есть пострадавшие

Газ взорвался в здании пункта быстрого питания в Сочи. В результате происшествия пострадали три человека, они доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В 08.40 <…>поступило сообщение о том, что по адресу: Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 46/2, в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали», – говорится в сообщении ведомства.

Трое пострадавших госпитализированы в горбольницу №3. Их личности устанавливаются, детей среди них нет, отметили в региональном главке МЧС.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 23 человека и 8 единиц техники.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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