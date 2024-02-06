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Вторник, 6 февраля 2024, 13:42 мск

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В Дагестане более 200 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане непогода оставила без света более 200 тысяч жителей 258 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Массовые отключения энергоснабжения произошли из-за сильного ветра с дождем. «По данным на 10.00 мск, отключенными от электроснабжения остаются более 203 тысяч человек в 258 населенных пунктах», – говорится в телеграм-канале министерства.

В устранении неполадок задействованы 180 человек и 68 единиц специальной техники.

В ведомстве добавили, что проведение аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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