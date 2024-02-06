В Санкт-Петербурге арестовали 18 серийных поджигателей квартир

Следователи Следственного комитета (СК) России во вторник, 6 февраля, предъявили обвинение 19 фигурантам уголовных дел, возбужденных за серию «заказных» поджогов автопокрышек у дверей квартир жителей Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Следкома, в частности, сообщили: «По версии следствия, фигуранты получали через интернет заказы на поджог входных дверей в квартиры по конкретным адресам, за что им выплачивалось денежное вознаграждение. Заказчики преступлений пока не установлены. В результате одного из поджогов 4 февраля пострадали пожилые супруги 1941 и 1945 года рождения, проживающие на Будапештской улице. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь».

«18 обвиняемых арестованы, среди них – восемь несовершеннолетних. Им вменяется умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и покушение на убийство», – сообщили также в Следственном комитете РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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