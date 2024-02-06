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Вторник, 6 февраля 2024, 20:11 мск

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Украинские неонацисты двумя дронами атаковали село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 6 февраля, сообщил, что украинские неонацисты двумя беспилотниками атаковали село Волоконовка Чернянского района.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе. Оперативные и аварийные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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