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Среда, 7 февраля 2024, 10:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В ДТП с поездом под Оренбургом погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Новосергиевском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Lada Priora, переезжая через железнодорожные пути, не уступил преимущество товарному поезду.

«В результате ДТП водитель 2002 года рождения и пассажир 2008 года рождения скончались на месте происшествия», – говорится в телеграм-канале ведомства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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