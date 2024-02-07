В ДТП с поездом под Оренбургом погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Новосергиевском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Lada Priora, переезжая через железнодорожные пути, не уступил преимущество товарному поезду.

«В результате ДТП водитель 2002 года рождения и пассажир 2008 года рождения скончались на месте происшествия», – говорится в телеграм-канале ведомства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube