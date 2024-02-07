«Приказал всему классу встать на колени»: в Иркутске задержан подросток, проникший в школу с пистолетом

В Иркутске сотрудники полиции задержали подростка, который пришел на урок в чужую школу с пневматическим пистолетом. Парня сопровождали двое друзей-тинейджеров. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом в школе, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Накануне в отдел полиции в Иркутске позвонила директор общеобразовательного учреждения и рассказала, что в школе во время урока подростки продемонстрировали пистолет.

«Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались трое жителей Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет», – говорится в сообщении.

В отношении подростков составлены акты об административных правонарушениях. Один из участников инцидента задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, остальные двое задержанных отпущены.

В полиции отметили, что один из участников происшествия состоит на учете в ПДН. Материалы проверки переданы в региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сегодня телеграм-канал SHOT сообщил, что инцидент произошел в иркутской школе №14 на улице Карла Либкнехта. Трое подростков, которые там не учатся, зашли в один из кабинетов, где ждали начала урока девятиклассники. Один из них показал пистолет и приказал всему классу встать на колени. «Успокоили малолетнего налетчика его же друзья: они вывели его из кабинета и увели из школы», – отмечается в сообщении.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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