В Хакасии мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер

В столице Хакасии мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

46-летний мужчина пришел накануне около трех часов дня к больнице на Западной, встал на крыльце, поднял предмет, на котором было написано «тротиловая шашка». Он заявил, что взорвет этот рассадник венерических заболеваний.

Сотрудники учреждения вызвали правоохранителей. Мужчину задержали. Оказалось, что предмет в его руке не представлял опасности.

В настоящее время выясняются мотивы дебошира. Отмечается, что ранее он был судим за угрозу убийством.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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