В Бурятии четыре человека получили ожоги на целлюлозно-картонном комбинате

На целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии произошел несчастный случай. В результате пострадали четыре работника. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел сегодня утром. Ночью в цехе комбината вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки. Утром бригада попыталась отремонтировать аппарат, горячая масса под давлением выплеснулась на сотрудников.

«В результате ее попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги, также у одного из них диагностировано повреждение кисти, полученное в процессе разборки насоса. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается необходимая врачебная помощь», – говорится в сообщении.

Следственный комитет объявил о начале проведения доследственной проверки.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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