Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Донецке

В Донецке в ночь на среду, 7 февраля, пятеро сотрудников МЧС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом сообщило МЧС ДНР в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Прибывших на место вызова спасателей атаковал беспилотник. При сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадали пять сотрудников МЧС. У пострадавших диагностированы минно-взрывная травмы и акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении. Также осколками поврежден пожарный автомобиль.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики – спасателей и врачей скорой медицинской помощи. «Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ в последнее время стали использовать значительно больше БПЛА, удары наносятся по гражданским объектам – магазинам, рынкам, остановкам общественного транспорта. «По данным УФСБ России по ДНР, с 1 января этого года уже перехвачено 1 077 беспилотников», – отметил глава ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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