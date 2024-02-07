В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Ингушетии прогремел взрыв в частном жилом доме. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в селе Новый Редант. Дальнейшего возгорания не случилось. В доме выбиты оконные и дверные проемы, разрушена крыша.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси пострадало два человека. Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу», – отметили в ведомстве.

К ликвидации последствий ЧП от ГУ МЧС России по Республике Ингушетия привлечены 12 человек и 4 единицы техники.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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