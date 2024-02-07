В результате атаки украинских неонацистов на Белгород пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 7 февраля, сообщил, что в результате атаки украинских неонацистов с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пострадали два человека, около 15 автомобилей были повреждены, в двух многоквартирных домах выбиты окна.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 7 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода – у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

«В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается. Информация уточняется», – добавил глава региона.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что «около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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