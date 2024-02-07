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Среда, 7 февраля 2024, 18:55 мск

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СМИ: В США пропал вертолет с морскими пехотинцами

Фото: Freepik

Тяжелый десантно-транспортный вертолет с пятью американскими морскими пехотинцами на борту пропал во время перелета из Невады в Калифорнию, – передает в среду, 7 февраля, телеканал ABC News.

В сообщении телеканала со ссылкой на военные источники, в частности, говорится: «Вертолет CH-53E Super Stallion следовал во вторник вечером с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего и в сложных метеоусловиях не прибыл в пункт назначения. Местные экстренные службы организовали поисково-спасательную операцию в труднодоступной пустынной местности по запросу корпуса морской пехоты».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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