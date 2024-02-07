Над Белгородской областью сбили еще пять «Вампиров»

Министерство обороны России в среду, 7 февраля, сообщило, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили еще пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Седьмого февраля около 19.50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области».

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО – сбито пять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет».

Ранее сегодня сообщалось, что над Белгородской областью российские средства ПВО сбили семь «Вампиров» и два беспилотника.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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