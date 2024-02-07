В результате авиаудара Израиля по Сирии погибли мирные жители, в том числе – дети

Министерство обороны России в среду, 7 февраля, сообщило, что в результате авиаудара израильских истребителей F-35 восемью управляемыми авиабомбами GBU-39 по объектам в районе Хомса в Сирии погибли мирные сирийцы, в том числе, женщины и дети.
В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «7 февраля с 00:23 до 00:29 четыре тактических истребителя F-35 ВВС Израиля с территории Ливана без нарушения воздушного пространства Сирии нанесли удар восемью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в районе города Хомс. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, имеются жертвы среди мирного населения, в том числе женщины и дети».
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