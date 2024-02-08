Над Белгородской областью сбито 12 реактивных снарядов

Министерство обороны РФ в четверг, 8 февраля, сообщило, что над территорией Белгородской области средствами ПВО были уничтожены восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «8 февраля около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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