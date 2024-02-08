В Пермском крае загорелся грузовой поезд после взрыва на газопроводе

В Пермском крае в поселке Куеда после взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд. Горят три цистерны в составе и жилой дом. Предварительно, два человека пострадало, – сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал 112.

В сообщениях СМИ говорится, что «предварительно, сейчас горят три цистерны в составе. Пламя уже перекинулось на два жилых дома. С ожогами госпитализировали одну женщину и подростка, который надышался дымом. На месте работают экстренные службы. Причины возгорания уточняются».

«Количество пострадавших увеличилось до 7, двое среди них – дети. Раненые получили ожоги и отравление угарным газом. Огонь охватил уже три дома», – сообщает 112.

Пермь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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