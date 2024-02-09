Прятавшаяся за границей россиянка задержана за реабилитацию нацизма

Полиция задержала в аэропорту Москвы жительницу Самары по делу о реабилитации нацизма. Женщина скрывалась от следствия за границей, но вернулась в Россию и сразу оказалась в наручниках.

По данным следствия, 20 июля 2023 года 23-летняя жительница Самары совершила «безнравственные и циничные действия» у подножья монумента «Родина-мать зовет». Все это она записала на видео, а ролик опубликовала в соцсети. По факту оскорбления символа стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.354.1 УК РФ о реабилитации нацизма.

Узнав о расследовании, девушка уехала из Волгоградской области и покинула страну. Ее объявили в розыск, а теперь СКР нашел ее имя в списке пассажиров, прибывающих в Россию.

«Девушка была задержана сотрудниками полиции в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения на территорию страны. Девушка доставлена в Волгоград. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», – пояснили в СКР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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