В США бизнес-джет во время аварийной посадки на шоссе столкнулся с автомобилем

В США, в штате Флорида в пятницу, 9 февраля, потерпел крушение бизнес-джет Bombardier Challenger 600 – во время аварийной посадки на шоссе самолет столкнулся с автомобилем и загорелся, – сообщает телеканал NBC.

В сообщении телеканала говорится: «Вылетевший из Огайо двухмоторный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 в пятницу днем потерпел крушение неподалеку от города Неаполь в штате Флорида. Самолет заходил на посадку в Неаполе, но из-за неполадок пилоты приняли решение сажать его на шоссе, в результате чего борт столкнулся с автомобилем и загорелся. По предварительной версии, причиной аварии послужил отказ обоих двигателей. Судьба 12 пассажиров, которые могли находиться на борту самолета, пока не известна».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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