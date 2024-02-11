Почти 8000 жителей Херсонской области остались без света после обстрела ВСУ

Поздним вечером 10 февраля украинские боевики обстреляли Херсонскую область. Повреждение подстанции оставило без света почти 8000 жителей Каховки и Новокаховского округа, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Из-за повреждения трансформаторной подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тыс. абонентов», – написал губернатор в телеграм-канале.
Обстрелы с украинской стороны и темное время суток помешали энергетикам начать ремонт сразу после атаки. Утром специалисты осмотрели подстанцию и увидели значительные повреждения. Пока время восстановления электроснабжения не называют даже предварительно.
«О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно в официальных источниках информации», – заверил Сальдо.
Каховка, Наталья Рязанова
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