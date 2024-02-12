Суд в Приморье арестовал мигранта, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

В Приморском крае суд арестовал на два месяца мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

«Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в начале января 2024 года иностранец под выдуманным предлогом привел школьницу в одну из саун в Артеме, где, применив физическую силу, «совершил с девочкой насильственный половой акт».

Напомним, 7 февраля городской суд Артема заключил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана, изнасиловавшего и ограбившего местную жительницу. Приезжий напал на женщину в ночь на 4 февраля на улице Заречной. Иностранец надругался над ней и похитил у жертвы деньги и мобильный телефон.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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