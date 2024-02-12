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Понедельник, 12 февраля 2024, 12:27 мск

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В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части

Пожар произошел на территории одной из воинских частей в Ставрополе, сообщает телеграм-канал Baza. Предварительно, огонь вспыхнул в здании штаба.

По сведениям канала, возгорание началось на первом этаже, проводится эвакуация.

Позднее глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате происшествия пострадавших нет. «На первом этаже здания по Артема, 2, произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Возгорание локализовали. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов, отметил градоначальник.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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