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Понедельник, 12 февраля 2024, 12:27 мск

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Пьяный житель Красноярского края порезал колеса скорой

В городе Шарыпово Красноярского края задержали пьяного водителя, который не хотел уступать дорогу автомобилю скорой помощи, угрожал медикам и порезал машине колеса.

Инцидент произошел около пяти утра в одном из дворов Пионерного микрорайона. 44-летний мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, препятствовал проезду скорой помощи. Затем он вышел из машины, начал размахивать ножом и угрожать медикам, после чего порезал три колеса и повредил окна у спецтранспорта.

Хулигана заметил полицейский патруль, когда его попытались задержать, он угрожал ножом теперь уже правоохранителям. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови дебошира.

В результате на мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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