Рогов заявил об угрозе серьезной провокации Киева в районе Крыма

У побережья Крыма вновь наблюдается активность разведывательной авиации НАТО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что это «может косвенно указывать на грядущую серьезную провокацию в районе Крымского полуострова».

Военные эксперты ранее неоднократно указывали, что перед ракетными атаками ВСУ и ударами БПЛА по Крыму у границ России в акватории Черного моря всегда появляются беспилотники-разведчики США и других стран НАТО.

«Уже долгое время вражеская авиация активно продолжает полеты у берегов нашего полуострова, – пишет Рогов в своем телеграм-канале. – По данным сервиса Flightradar, в последнее время в акватории Черного моря регулярно работают несколько единиц техники НАТО».

Эксперт обратил внимание на высотной беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10, базирующийся на авиабазе Сигонелла в Италии. По его словама, этот БПЛА работает в воздушном пространстве над Черным морем южнее Крыма, ведя разведку у российского побережья.

Рогов указал, что именно этот дрон появлялся в юго-западной части Черного моря незадолго до попытки ВСУ ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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