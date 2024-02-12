В Черногории задержали россиянина по подозрению в подделке документов

В Черногории задержали гражданина России, которого подозревают в фальсификации документов. Об этом сообщили правоохранительные органы республики.
Сотрудники регионального центра безопасности «Юг» задержали 25-летнего гражданина РФ с временной регистрацией в городе Бар. По версии следствия, мужчина подделал документы для восьми иностранцев.
Как уточнили в МВД, поддельные бумаги помогли иностранным гражданам совершить въезд и выезд из Черногории, чтобы обеспечить пребывание в стране.
Фальсифицированные документы изъяли, проводится расследование.
Подгорица, Зоя Осколкова
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