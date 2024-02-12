В Астраханской области десятки тысяч жителей остались без света из-за ледяного дождя

В Астраханской области мокрый снег и ледяной дождь нарушили энергоснабжение в нескольких районах. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

«На данный момент обесточено около 23 тысяч человек. Аварийные отключения зафиксированы в Красноярском, Енотаевском и Харабалинском районах. Единичные заявки также поступают из Черноярского и Наримановского районов», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

На проводах образовался слой наледи, что увеличило их вес и привело к обрывам линий электропередачи.

В настоящее время в устранении последствий непогоды задействованы 38 бригад и 57 единиц техники. Отмечается, что аварийные работы проводятся в круглосуточном режиме.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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