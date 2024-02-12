Пресс-секретарь компании Мета* второй раз заочно арестован Басманным судом

Пресс-секретарь корпорации Meta* Энди Стоуна в понедельник, 12 февраля, повторно заочно арестован Басманным районным судом Москвы по делу об оправдании терроризма.

В сообщении пресс-службы суда, в частности, говорится: «Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации».

Следует отметить, что первый заочный арест Стоуна был произведен 24 ноября 2023 года, когда ему вменялось в вину преступление по ч. 2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения) и ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В понедельник, 12 февраля, 2024 года обвинение дополнилось ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации).

* организация признана экстремистской в РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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