США потребовали от Тель-Авива расследовать убийство израильской армией палестинского ребенка

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 12 февраля, заявил, что израильские власти должны срочно расследовать убийство в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) шестилетней палестинской девочки, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Миллер сказал: «США «опустошены» сообщениями о гибели шестилетней палестинки в результате атаки израильской армии на прошлой неделе. Мы попросили израильские власти срочно расследовать этот инцидент. Мы понимаем, что они это делают, и ожидаем увидеть эти результаты своевременно. Они должны включать соответствующие меры подотчетности».

В субботу, 10 февраля, Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в намеренном нападении на автомобиль «скорой помощи», которую организация отправила для спасения Хинд Раджаб, после того, как «она под звуки выстрелов несколько часов по телефону умоляла диспетчеров о помощи». Позже родственники обнаружили тело шестилетней Хинд Раджаб, а также тела пяти членов ее семьи и двух медработников в машине «скорой помощи».

«В ЦАХАЛ заявили, что начали предварительное расследование по этому вопросу, но точной информации не предоставляют», – пишет The Times of Israel.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube