В Ленобласти на газораспределительной станции предотвращен теракт по заказу Украины

ФСБ сообщила о задержании иностранца, готовившего диверсию на объекте топливно-энергетической комплекса в Ленинградской области. У него изъято пять самодельных взрывных устройств.
По информации спецслужбы, диверсионно-террористический акт планировали украинские спецслужбы.
Несостоявшегося террориста задержали в результате отработки поступившего в правоохранительные органы сигнала о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Им оказался «иностранный гражданин, украинец по национальности», уточнил Центр общественных связей ФСБ.
У задержанного изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.
Следователи УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по статьям 281 («Диверсия»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.
Москва, Наталья Петрова
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