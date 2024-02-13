Трое мирных жителей погибли при ударе ВСУ по Кременной в ЛНР

Трое мирных жителей города Кременная в Луганской народной республике погибли в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщило правительство ЛНР.

ВСУ нанесли удар по району, где находится местная больница, рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, погибшие люди находились рядом с медучреждением, когда произошел обстрел.

В результате обстрела ранен молодой мужчина, уточнила министр. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу города Рубежное.

Пащенко также сообщила, что при ударе ВСУ повреждения получил административный корпус горбольницы, осколками разбиты стекла на третьем этаже в хирургическом отделении. Медперсонал во время обстрела не пострадал.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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