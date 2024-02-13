В Северной Осетии изымают минеральную воду «Джермук» после отравления мужчины

Житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил минеральной воды «Джермук». Следственный комитет начал проверку, Роспотребнадзор рекомендовал торговым точкам убрать минералку с полок.

Предварительно, 11 февраля 65-летний мужчина отпил из новой только что открытой им бутылки воды «Джермук». Ему сразу же стало плохо, мужчину положили в стационар с диагнозом ожог пищевода. По данным главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло, в бутылке находился уксус.

Следователи изъяли бутылки с минералкой в доме пострадавшего и в торговой точке, где он их покупал. Проводится проверка на предмет оказания небезопасных услуг, эксперты установят точно, что за жидкость находилась в бутылке с этикеткой минеральной воды.

Управление Роспотребнадзора по республике отзывает воду «Джермук» из магазинов, сообщили в пресс-службе ведомства. Владельцам торговых точек рекомендовано приостановить продажу. Специалисты ведомства проверяют продукт на безопасность.

«Знаю о ситуации. К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор. 24 упаковки воды «Джермук» уже изъяли. Проводим необходимые оперативные мероприятия. Обращаюсь к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки «Джермук», – призвал Сергей Меняйло в своем блоге.

Благодаря маркировке специалисты рассчитывают в короткий срок узнать, откуда пришли бутылки с небезопасной жидкостью и заблокировать ее дальнейшую продажу. Производство минеральной воды организовано армянской компанией Jermuk group.

Владикавказ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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