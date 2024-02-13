В результате обвала на золотом руднике в Турции под землей оказались люди

На востоке Турции в провинции Эрзинджан во вторник, 13 февраля, произошел обширный обвал породы на золотом руднике. Данных о пострадавших пока нет, однако, по информации местных властей, в руднике могут находиться рабочие, – сообщает телекомпания N-TV.

Губернатор провинции Эрзинджан Хамза Айдогду в эфире телекомпании сказал: «Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно. В район рудника направлены подразделения спасателей».

В свою очередь глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X (экс-Twitter) написал: «В руднике работают 667 человек. Пока отсутствует информация о девяти горняках. Для их поиска задействованы спасательные подразделения в составе 400 человек».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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