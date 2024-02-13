Над Брянщиной российские ПВО уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника украинских неонацистов над территорией Клинцовского района.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

В свою очередь в минобороны РФ сообщили, что «около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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