Израильская авиация атаковала международный аэропорт в Сирийской провинции Алеппо

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить во вторник, 13 февраля, сообщил, что тактические истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в понедельник, 12 февраля, атаковали крылатыми ракетами международный аэропорт Найраб в Сирийской провинции Алеппо, в результате чего были ранены трое гражданских сотрудников.

Контр-адмирал Кулить, в частности, заявил: «12 февраля с 11:37 до 11:49 двумя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля с территории Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта.

«Кроме того, в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотника, запущенного террористами из района Мгара, на позициях сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха ранения получили трое сирийских военнослужащих. Также в провинции Латакия в результате минометного обстрела со стороны террористов из района Караманли по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Чукруран погиб один сирийский военнослужащий. В той же провинции при сбросе СВУ с беспилотников в районе населенных пунктов Кара-Галия и Бейт-Лукман ранения получили девять сирийских военнослужащих», – сказал Кулить и добавил: «За сутки со стороны международной коалиции зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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