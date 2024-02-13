В Анапе горел 11-этажный жилой «самострой»

В Управлении МЧС России по Кранодарскому краю во вторник, 13 февраля, сообщили, что пожарные локализовали возгорание в 11-этажном жилом доме в Анапе. В свою очередь, в прокуратуре Краснодарского края заявили, что заявили, что загоревшийся дом был построен и эксплуатировался без проектной и разрешительной документации.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится: «Пожар в жилом многоквартирном доме локализован на площади 1 тыс. кв. м. В настоящее время эвакуированные жильцы временно направлены в пункты временного размещения, с ними на месте работают психологи МЧС России».

Ранее во вторник в сообщениях экстренных служб по Краснодарскому краю сообщалось, что «в Анапе на улице Объездная, 9 в 11-этажном доме загорелась мансарда. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров. Эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек. Также была произведена эвакуация и жителей близлежащих домов и ограничено движение транспортных средств. От огня пострадали 32 квартиры. Произошло обрушение горящей мансарды на всей площади».

В свою очередь, в администрации Анапы сообщили, что «жителей пострадавшей от пожара многоэтажки разместят в пунктах временного размещения на базе отелей «Паллада», «Полярные зори» и «Альфа». На выделенных автобусах туда уже направлены 34 человека».

В Следственном управлении Следственного комитета РФ (СУ СК) по Краснодарскому краю сообщили, что по факту пожара в многоэтажном доме Анапы возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В сообщении СУ СК РФ говорится: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности».

Анапа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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