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Среда, 14 февраля 2024, 13:02 мск

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В Кемерово почтовые посылки бросали из окна перед погрузкой

Прокуратура внесла представление аэропорту Кемерово за небрежную погрузку почтовых отправлений. Посылки выбрасывали из окна здания перед тем, как они попадали в грузовик.

В январе соцсети появилось видео того, как из окна аэропорта выбрасывают посылки и бандероли. Работники небрежно сдвигали вершину растущей кучи пакетов и коробок, которые падали и катились по снегу в разные стороны. После множества возмущенных комментариев под опубликованным роликом, прокуратура заинтересовалась событиями в кадре.

«Проведена проверка по факту небрежной погрузки почтовых отправлений из терминала в автомобиль оператора почтовой связи. Подтверждены факты необеспечения работниками аэропорта надлежащей сохранности груза, несоблюдения технологии выполнения операции с ним и отсутствия контроля за работой дежурной смены при передаче товарно-материальных ценностей грузополучателю», – пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной проукратуры.

Прокуратура внесла представление гендиректору ООО «Международный Аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова». Ведомство взяло на контроль, как будет исполняться документ об устранении нарушений закона.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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