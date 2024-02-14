Дроны-камикадзе украинских неонацистов атаковали Энергодар

Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Эдуард Сеновоз в среду, 14 февраля, сообщил, что украинские неонацисты атаковали город дронами-камикадзе.
В своем Telegram-канале написал: «ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется. Просим жителей города сохранять бдительность и осторожность!»
В свою очередь, глава движения «Мы вместе с Россией», член общественной палаты при президенте России, Владимир Рогов сообщил, что в результате атаки украинских неонацистов дронами-камикадзе пострадало здание городской администрации.
«Об ударе нацистов по Энергодару Боевики ВСУ ударили тремя дронами-камикадзе по мирному городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС. В результате нападения пострадало здание городской администрации. Слава Богу, пострадавших нет», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Энергодар, Иван Бабурин
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