Сильный пожар вспыхнул в здании «Известия холл» в центре Москвы

В Москве произошел крупный пожар в здании «Известия холл» на Пушкинской площади. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.

«На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании, находящемся на реконструкции. Предварительно, площадь пожара – 1 500 квадратных метров», – говорится в сообщении МЧС РФ.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В то же время источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что горят отдельные строения во дворе здания «Известия холл». Обрушился купол одного из строений. Отмечается, на само здание «Известия холл» огонь не перекинулся.

По информации столичного диптранса, в связи с работой экстренных служб перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также одна полоса по Большому Путинковскому переулку.

По факту пожара в нежилом реконструируемом здании на Пушкинской площади начата проверка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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