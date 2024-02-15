Самолет вернулся в Новосибирск из-за неполадки

Самолет рейса Новосибирск-Нерюнгри вернулся в аэропорт вылета из-за возможной неполадки, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Борт успешно приземлился, никто не пострадал.

Самолет со 171 пассажиром должен был вылететь из Новосибирска в Нерюнгри в 11:00 часов по местному времени. Но во время набора высоты в кабине появились странные шумы, и капитан решил вернуться в аэропорт отправления.

«Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Новосибирска. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов», – говорится в сообщении.

Вылет был отложен до 15:45 часов. Регистрация на рейс завершена и идет посадка пассажиров, следует из данных электронного табло на сайте аэропорта Новосибирска.

Лайнер авиакомпании «Аврора» рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре вернулся в аэропорт вылета из-за лопнувшего лобового стекла.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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